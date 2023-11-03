Журналисты установили имена 35780 россиян, погибших в Украине

Потери российской армии на войне в Украине на 3 ноября составили 35780 человек, сообщают Би-би-си и "Медиазона". Это только те, чьи имена удалось установить по открытым источникам. Реальное число потерь может быть как минимум в полтора-два раза выше, подчёркивают расследователи.

С предыдущей сводки 20 октября в список добавилось 923 человека. Это средний показатель за последние месяцы. В список офицеров от подполковника и выше добавились три фамилии. Полковник Сергей Хмелев погиб больше года назад, в сентябе 2022 года. Он был заместителем начальника штаба 5-й армии. Полковник Денис Лисов командовал учебной танковой частью в Хабаровском крае. Подполковник Михаил Федосеев до войны служил в 20-й гвардейской мотострелковой бригаде из Волгограда, а на фронте командовал штурмовым батальоном.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, Башкирию и Бурятию.

Русская служба Би-би-си и "Медиазона" ведут подсчёт числа погибших с начала полномасштабного российского вторжения. Они используют только открытые источники: официальные документы, сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников и данные с кладбищ.

Журналисты предупреждают, что эти данные далеко не полны. В них входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить. Другие методы исследования дают заметно большие цифры. Так, согласно подсчётам "Медиазоны" и "Медузы", уже на конец мая 2023 года число погибших составило около 47 тысяч человек. Это число аналитики получили, исследовав избыточную смертность мужчин боеспособного возраста начиная с февраля 2022 года.