Узник замка Пу

А если бы украинцы не вышли на Майдан. Ну не подписал Янукович европейское соглашение. Пожали плечами и не вышли. И все бы они остались в стране: Януковичи, Азаровы, не считая задержавшегося дольше других Медведчука. Все остались. Какой бы страна была в комплекте с ними со всеми сейчас?
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