Узник замка Пу

А если бы украинцы не вышли на Майдан. Ну не подписал Янукович европейское соглашение. Пожали плечами и не вышли. И все бы они остались в стране: Януковичи, Азаровы, не считая задержавшегося дольше других Медведчука. Все остались. Какой бы страна была в комплекте с ними со всеми сейчас?