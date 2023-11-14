Армения дистанцируется от «союзников»

Есть ли будущее у Организации Договора о коллективной безопасности? Решится ли покинуть ОДКБ Армения, которая уже заявляет о планах усиления сотрудничества с США и Евросоюзом? Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Евгений Магда и армянский политик Рубен Меграбян.
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