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Армения дистанцируется от «союзников»

Армения дистанцируется от «союзников»
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Армения дистанцируется от «союзников»

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Есть ли будущее у Организации Договора о коллективной безопасности? Решится ли покинуть ОДКБ Армения, которая уже заявляет о планах усиления сотрудничества с США и Евросоюзом? Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Евгений Магда и армянский политик Рубен Меграбян.

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