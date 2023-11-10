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"Алсу должна быть освобождена"

"Алсу должна быть освобождена"
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"Алсу должна быть освобождена"

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#freealsu "Мы считаем её политической заключённой". Настоящее Время и Радио Свободная Европа/Радио Свобода требуют немедленно освободить журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву. В России ей грозит до пяти лет лишения свободы по закону об "иноагентах". Алсу не является агентом ни одного из правительств и находится в заключении только потому, что работает журналисткой. Подробную информацию о деле Алсу Курмашевой вы можете найти по ссылке: https://smarturl.click/M9X3 Чтобы поддержать Алсу, делитесь новостями о ней с хэштегом #freealsu

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