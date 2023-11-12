"Если бы меня посадили из-за того, что я пилил тик-токи, это было бы так смешно!"

Иван Воронин: Блогер, тик-токер-миллионник, искусствовед, популяризатор искусства, актер – так тебя представляют в интернете. А как ты сам себя идентифицируешь?

Артур Чех: "Амомиканик". Я себя идентифицирую человеком, занимающимся историей искусства. Я называю себя историком искусства, потому что в искусствоведческой деятельности очень важно вести искусство, то есть делать непосредственные открытия за счет исследований, много писать, публиковаться и так далее. Сейчас меня правильно называть блогером, потому что я работаю через социальные сети. Искусство – это не линейная история, как принято считать в романтической постренессансной традиции, скорее, это бесконечное хаотичное разбрасывание параллелей, которые периодически пересекаются в истории. Ты вдруг осознаешь, что современное искусство, фактически, не делает ничего такого, чего не делало раньше. Самое главное, что это искусство сегодня говорит о тебе намного лучше, чем искусство, которое было сделано 300, 200 лет назад и так далее. Мне хочется его защищать, мне хочется доказывать, что это хорошо, правильно, классно. И почему бы искусству, особенно в сегодняшнем мире, не быть открытым, свободным, легким. Потому что в этом и смысл искусства – просто быть.