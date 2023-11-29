live Атлас мира. Между стульев. Как Сербия лавирует между Россией и Западом
Сербия сегодня стала одной из главных баз российской шпионской и пропагандистской сети в Европе. Велика ли на Балканах вероятность нового конфликта и какую роль здесь может сыграть Москва? Насколько сильны пророссийские настроения, скрытые и явные, в сербской политической элите?
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