Атлас мира. Между стульев. Как Сербия лавирует между Россией и Западом

Сербия сегодня стала одной из главных баз российской шпионской и пропагандистской сети в Европе. Велика ли на Балканах вероятность нового конфликта и какую роль здесь может сыграть Москва? Насколько сильны пророссийские настроения, скрытые и явные, в сербской политической элите?