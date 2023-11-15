Под Запорожьем при обстреле погибли два спасателя ГСЧС Украины

В Запорожской области Украины в результате, как утверждается, повторного российского обстрела одного из населённых пунктов в среду погибли двое спасателей Государственной службы по чрезывчайным ситуациям Украины, которые ликивидировали последствия предыдущего обстрела. Об этом сообщили представители местных властей.

Трое спасателей, как утверждается, получили ранения, есть раненые также среди гражданских лиц.

О первом обстреле власти сообщили утром в среду, утверждалось, что российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Сообщалось о гибели одного человека. Название населённого пункта не называется, сообщается, что он расположен в Запорожском районе.

В Селидове Донецкой области под завалами подъезда четырёхэтажного жилого дома по-прежнему ищут людей. Неизвестна судьба двух человек. Утверждается, что российские военные нанесли по дому ракетный удар. Власти подтвердили гибель двух человек. Два человека пострадали, они доставлены в больницу. Ещё нескольких удалось спасти.