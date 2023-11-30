Семья президента. Первая, вторая...

"У меня есть вторая семья" - публично признался бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А также: кто из лидеров стран СНГ счастлив в семейной жизни, у кого она не вполне полноценная, кто скрывает свою семью, и как благополучие семейной жизни руководителя связано с благополучием нации.
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