Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Постовые любви

Постовые любви
Embed
Постовые любви

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Александр Калягин, преданный сторонник Владимира Путина, передает свой пост председателя правления СТД не менее преданному поклоннику президента РФ Владимиру Машкову. А также: россияне больше не те "человеки", которыми занимается СПЧ при президенте РФ. А чем или кем он теперь занимается?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG