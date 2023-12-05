Постовые любви

Александр Калягин, преданный сторонник Владимира Путина, передает свой пост председателя правления СТД не менее преданному поклоннику президента РФ Владимиру Машкову. А также: россияне больше не те "человеки", которыми занимается СПЧ при президенте РФ. А чем или кем он теперь занимается?
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