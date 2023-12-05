Попадет ли Украина в ЕС и НАТО?

Когда реально Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз? Каковы сейчас барьеры на этом пути? Возможно ли членство Украины в ЕС и НАТО до завершения российско-украинской войны? Собеседники Виталия Портникова – дипломат Игорь Харченко и военно-политический обозреватель Александр Коваленко.