Попадет ли Украина в ЕС и НАТО?

Когда реально Украина сможет вступить в НАТО и Евросоюз? Каковы сейчас барьеры на этом пути? Возможно ли членство Украины в ЕС и НАТО до завершения российско-украинской войны? Собеседники Виталия Портникова – дипломат Игорь Харченко и военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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