Израиль и ХАМАС согласились приостановить боевые действия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил рано утром в среду о приостановке боевых действий в секторе Газа по меньшей мере на четыре дня, во время которых радикальная группировка ХАМАС обязалась освободить 50 заложников из более чем 200 человек, захваченных во время нападения на территорию Израиля 7 октября.

В сообщении, распространенном на мессенджере WhatsUp, говорится о приверженности правительства Израиля возвращению всех похищенных ХАМАС заложников: "Правительство одобрило план первого этапа достижения этой цели, в рамках которого по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены в течение четырех дней. В течение этого времени боевые действия будут приостановлены." На следующем этапе, согласно премьер-министру Израиля, режим прекращения огня будет продлеваться на день в обмен на освобождение 10 похищенных.

Представители ХАМАС и Катара, выступавшего в роли посредника на переговорах Израиля и ХАМАС, пока не комментировали это заявление Нетаньяху. Приостановка боевых действий вряд ли произойдет раньше четверга, поскольку, по словам израильских представителей, израильские судебные органы должны оценить законность договоренности.

Как сообщает газета New York Times, со ссылкой на свои источники в израильском руководстве, в обмен на освобождение 50 заложников Израиль также согласился согласился освободить 150 палестинцев из израильских тюрем.

В течение действия режима прекращения огня израильские войска останутся на своих позициях в Газе, у жителей, покинувших северную часть Газы, не будет не будет возможности вернуться.

Днем раньше один из лидеров радикальной группировки ХАМАС Исмаил Хания сообщил о том, что стороны близки к достижению договоренности.

В ходе нападения боевиков ХАМАС на Израиль были убиты более 1200 израильтян, подавляющее большинство из них мирные жители. 240 человек были взяты в заложники. По данным медицинских служб контролируемой группировкой ХАМАС Газы, в ходе ответной операции израильской армии в секторе Газа погибло около 13 тысяч палестинцев.