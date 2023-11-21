Премьер-министр Израиля встретился с семьями заложников ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями заложников, которых с 7 октября удерживает в секторе Газа палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе.

По словам Нетаньяху, он рассказал родственникам о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях для освобождения захваченных израильтян. Премьер-министр пообещал приложить все возможные усилия для возвращения заложников домой. Нетаньяху отметил, что израильские власти будут работать над освобождением захваченных ХАМАС, пока не добьются успеха.

В свою очередь один из лидеров палестинской радикальной группировки Исмаил Хания сообщил, что ХАМАС и Израилем достигли прогресса в вопросе соглашения о перемирии. Палестинцы передали свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах c Израилем, отметил Хания без уточнения деталей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную операцию в секторе Газа. Она началась в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября. Тогда погибли 1200 человек, около 240, включая несколько десятков иностранцев, были захвачены джихадистами и вывезены в Газу.

К утру 21 ноября стало известно, что израильские военные завершили окружение города Джабалия на севере сектора. Рядом с городом находится одноимённый лагерь беженцев. В ЦАХАЛ сообщили, что армия атаковала объекты ХАМАС с воздуха, в частности, три шахты туннелей на окраине города.

Палестинская сторона обвиняет израильских военных в убийствах мирных граждан. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что с 7 октября в секторе погибли более 12 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. Независимых подтверждений этим данным нет.

Израильская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты ХАМАС, в том числе подземные, которые располагаются среди гражданских застроек.

Ранее Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении Биньямина Нетаньяху. Ведомство настаивает, что премьер Израиля должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) из-за "геноцида в Газе". О намерении подать иск в МУС также заявил Иран.

МИД Израиля в ответ заявил, что не будет сотрудничать с МУС. Представитель министерства отметил, что Израиль занимается защитой прав своих граждан. Кроме того, израильские власти считают МУС предвзятым в вопросе палестино-израильского конфликта.

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