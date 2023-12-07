Смерть коллаборанта

Убит Илья Кива, пророссийский политик, бежавший из Украины в начале 2022-го. Не первый убит из числа тех украинских граждан, кто перешел на сторону врага. Что толкает людей на сотрудничество с с агрессором, который пришел на их землю с оружием?
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