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Смерть коллаборанта

Смерть коллаборанта
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Смерть коллаборанта

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Убит Илья Кива, пророссийский политик, бежавший из Украины в начале 2022-го. Не первый убит из числа тех украинских граждан, кто перешел на сторону врага. Что толкает людей на сотрудничество с с агрессором, который пришел на их землю с оружием?

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