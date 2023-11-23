Власти выпустили на свободу убийцу и людоеда из Сахалинской области

Житель Сахалинской области Денис Горин, обвиняемый в убийстве минимум четырех человек и каннибализме, вышел из колонии, где отбывал 22-летний срок, и отправился на войну в Украину. На это обратил внимание телеграм-канал "Сахалин против войны".

Сейчас Горин находится в госпитале Южно-Сахалинска с ранением средней тяжести, сообщил редакции Сибирь.Реалии его сосед Дмитрий. "Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста", - добавил он.

Впервые Горин был осужден на 10 лет колонии строго режима в 2003 году за убийство и глумление над телом убитого. Через семь лет он был условно-досрочно освобождён за примерное поведение.

В июне 2011 года братья Денис и Евгений Горины жестоко избили человека. Пока пострадавший был без сознания, Евгений Горин добил его ножом. В январе 2012 года братья Горины зарезали ещё одного человека.

Летом 2012 года было раскрыто минимум четвёртое убийство, совершенное Денисом Гориным. По версии следствия, в ноябре 2010 года он сначала убил человека, а потом срезал с ног трупа мясо, которое положил в холодильник, а позже съел. Суд приговорил Дениса Горина к 22 годам колонии особого режима.

Месяц назад на странице Горина в соцсети появилось новое фото – в военной форме с Z-символикой на рукаве.