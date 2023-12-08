Время Свободы: "Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить..." 70 лет Андрею Макаревичу
ЦИК разрешил выборы в "новых" регионах***Зеленский прибывает США***Рыбаков переизбран председателем "Яблока"***Российский военный похищен в Армении российскими силовиками***МОК допустил россиян и белорусов на Олимпиаду***70 лет Андрею Макаревичу
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