ЕСПЧ признал незаконным отказ зарегистрировать НКО "Зона права"

Европейский суд по правам человека признал незаконным отказ российских властей в регистрации правозащитной организации "Зона права", который занимается мониторингом соблюдения прав заключённых. Постановление опубликовано на сайте суда.

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что российские власти нарушили статью о праве на свободу мирных собраний и объединений Европейской конвенции по правам человека.

ЕСПЧ постановил выплатить заявителям по иску - участницам группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой и Марии Алёхиной, а также подполковнику ФСИН в отставке Владимиру Рубашному — семь с половиной тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и ещё около двух тысяч евро в качестве компенсации издержек.

В августе 2012 года Толоконникова и Алёхина были осуждены по обвинению в хулиганстве после так называемого панк-молебна "Богородица, Путина прогони!" в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года выйдя на свободу, Толоконникова и Алёхина заявили, что будут заниматься правозащитной деятельностью, в частности, добиваться соблюдения прав заключенных. Они подали заявление о регистрации некоммерческой организации "Зона права" в мордовское управление Минюста. Им отказали по формальным основаниям .

Правозащитницы обратились в суд в Москве. Их иск был отклонён, так как суд счёл, что название организации "Зона права" не содержит указания на род её деятельности. Минюст также указывал на нарушения в уставе НКО.

Алёхина, Толоконникова и Рубашный обратились в Европейский суд по правам человека еще в 2015 году. Тогда они утверждали, что фактически претензии Минюста - это основание для запрета деятельности организации.