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Выборы и европейская интеграция Молдовы

Выборы и европейская интеграция Молдовы
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Выборы и европейская интеграция Молдовы

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Местные выборы в Молдове называют репетицией президентских и парламентских. Какие рычаги давления остались у Москвы после того, как Молдова избавилась от российской газовой зависимости? Что необходимо для вступления в ЕС? Гости Виталия Портникова – политолог Сергей Герасимчук и политик Оазу Нантой.

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