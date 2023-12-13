Услышал ли Конгресс США аргументы Владимира Зеленского? НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+
Другие материалы
-
13 декабря 2023
Визит надежды
-
12 декабря 2023
Обнулённый гарант монархии
-
11 декабря 2023
Выбор осажденной крепости
-
08 декабря 2023
Перезагрузка президента
-
07 декабря 2023
Смерть коллаборанта
-
06 декабря 2023
Существует ли "ось зла"?