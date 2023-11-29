"Есть проблемы поважнее". Кыргызские депутаты меняют флаг страны

Жены мобилизованных военнослужащих продолжают требовать вернуть их мужей с фронта;

Владимир Путин заявил, что война России против Украины носит "национально-освободительный" характер;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию общеевропейского оборонного пространства;

В Киеве подтвердили попытку отравления жены начальника Главного управления разведки Украины;

Депутат Госдумы Олег Нилов предлагает переименовать Финский залив в Невский в ответ на закрытие финско-российской границы;

Почему депутаты в Кыргызстане хотят изменить дизайн государственного флага;

Расходы на военные нужды в госбюджете России впервые превысят расходы на социальные нужды.