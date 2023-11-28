"Этого должны желать вы". Григорий Явлинский – об участии в выборах

Российские войска, несмотря на большие потери, проникли в авдеевскую промзону;

Режим прекращения огня в Газе продлен на 2 дня;

Илон Маск посетил Израиль;

Представитель агентства ООН по делам беженцев о положении мирных жителей Газы;

Владимир Кара-Мурза на суде по делу о непредоставлении сведений, связанных со статусом иностранного агента;

Григорий Явлинский объяснил, при каких условиях согласится на участие в выборах президента России в будущем году;

Правящая партия Грузии отказалась рассматривать предложенный оппозицией законопроект о введении въездных виз для россиян.