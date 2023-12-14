"Это мой первый двойник"

Врет и проговаривается. "Зачем на нее охотиться? Она что, крупный оппозиционный деятель?" - говорит Путин об Александре Баязитовой, расписавшись, что да, на оппозицию идет охота. Ну и сами вопросы "Прямой линии", вроде того, что мы, молодые, за вас проголосуем, потому что только при вас и жили.
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