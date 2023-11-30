В США в возрасте ста лет скончался Генри Киссинджер

29 ноября в США скончался бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер. Ему было сто лет.

Киссинджера называют самым влиятельным Госсекретарем США после Второй мировой войны. Он стал советником президента Ричарда Никсона по вопросам национальной безопасности в 1969. В 1973 он был назначен также Госсекретарем США и совмещал оба поста. После ухода президента Никсона в отставку он продолжал служить Госсекретарем в администрации президента Форда. Именно в этот период Соединенными Штатами были предприняты крупные внешнеполитические шаги, изменившие ход холодной войны. Секретные переговоры, проведенные Киссинджером в 1971 году, привели к историческому визиту Ричарда Никсона в Пекин и нормализации отношений между США и КНР. Он был решительным сторонником улучшения отношений с Советским Союзом. Его диалог с советским руководством дал старт так называемому процессу разрядки, в ходе которого были заключены первые крупные американо-советские соглашения о контроле за ядерным оружием. Генри Киссинджер сыграл ключевую роль в организации и ведении многолетних переговоров с Северным Вьетнамом, в результате которых американские войска были выведены из Южного Вьетнама. Эти его усилия были отмечены Нобелевской премией мира. Война продолжалась еще два года и закончилась поражением союзной Соединенным Штатам Республики Вьетнам.

Подход Киссинджера к внешней политике, основанный на тезисе о противостоянии двух сверхдержав со своими интересами, которые должны уважаться, был назван позднее внешнеполитическим "реализмом".

У Генри Киссинджера было немало критиков, обвинявших его в готовности использовать любые средства для достижения цели. В частности, он был инициатором политики администрации Никсона, поддержавшей военный переворот в Чили в 1973 году. Его обвиняли в санкционировании бомбардировок Камбоджи и Лаоса во время войны во Вьетнаме. В 1975 году президент Форд по призыву Киссинджера дал добро на вторжение в Восточный Тимор армии Индонезии, чтобы предупредить создание на территории бывшей португальской колонии левого правительства. Это вторжение привело к гибели более ста тысяч жителей Восточного Тимора.

После ухода из правительства Генри Киссинджер сохранил влияние в Вашингтоне, оставаясь неформальным советников почти всех президентов, в том числе Дональда Трампа, который использовал Киссинджера для контактов с Пекином. Исключением из правила был Барак Обама, который говорил о том, что ему приходится помогать странам, которые пытаются избавиться от неразорвавшихся бомб, сброшенных на них пятьдесят лет назад.

К мнению Генри Киссинджера продолжали прислушиваться в Вашингтоне вплоть до последнего времени. Он много говорил об опасности конфликта Соединенных Штатов с Китаем, растущей державой, бросающей вызов США. Он называл Россию "ослабленным государством", призывая не недооценивать Путина, который считает, что Россию обманули.

Генри Киссинджер родился в Германии. В 1938 году в пятнадцатилетнем возрасте он вместе с семьей иммигрировал в Соединенные Штаты. Отслужив в армии, он закончил Гарвардский университет, занялся исследованиями в области международных отношений, написал несколько книг, которые принесли ему известность в политических кругах и проложили дорогу к работе в двух республиканских администрациях. До конца жизни Генри Киссинджер говорил с заметным баварским акцентом.