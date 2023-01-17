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Генри Киссинджер больше не видит смысла в нейтральном статусе Украины

Генри Киссинджер

Российское военное вторжение в Украину демонстрирует, что более нет смысла удерживать Киев от вступления в НАТО. С таким заявлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил по видеосвязи 99-летний бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ранее не поддерживавший членство Украины в Североатлантическом союзе.

"Идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла", - подчеркнул Киссинджер. Он также сказал, что членство в НАТО для Украины было бы "подходящим исходом" в сложившейся ситуации.

В конце мая прошлого года сообщалось, что Киссинджер предложил Киеву согласиться на территориальные уступки ради мирного договора с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский идею раскритиковал. Киссинджер, впрочем, продолжает выступать за прекращение огня "по линии вторжения", чтобы не допустить эскалации войны. Впоследствии, как следует из его заявления в Давосе, мирный диалог может привести к иным договорённостям.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на форуме в Давосе выразила надежду, что Запад "усвоил для себя уроки того, как вести себя с Россией". Если бы Украина была членом НАТО, то в этой стране сейчас бы не было войны, подчеркнула Марин. По её словам, именно по этйо причине Финляндия и Швеция подали заявку на присоединение к НАТО. "Мы хотим стать членом НАТО, потому что мы больше не хотим войны в Финляндии. Мы уже воевали с Россией", - добавила Санна Марин.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила лидерам мирового бизнеса на форуме в Швейцарии, что ЕС не намерен ослаблять поддержку Украины в условиях российского полномасштабного вторжения. Брюссель сохранит этот подход столько, сколько потребуется, и будет поддерживать своих "украинских друзей", сказала она. Фон дер Ляйен добавила, что первая выплата в размере 3-х миллиардов евро из общего пакета помощи в 18 миллиардов во вторник стала "уверенным сигналом" поддержки финансовой стабильности Украины.

Елена Зеленская, супруга президента Украины, сообщила участникам давосского форума о намерении передать письмо китайской делегации - с предложениями Владимира Зеленского по завершению российской войны против Украины. Китай, входящий наряду с Россией в состав постоянных членов Совбеза ООН, считается важным партнёром Москвы и до сих пор не выступал с осуждением российского вторжения в Украину. Пекин при этом не делал и официальных заявлений в поддержку действий российских властей.

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