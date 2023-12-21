Ядерный венецианский маньяк и либеральная ржевская кандидатка

Аномальный рост числа "госизмен" в российских судах. Таинственная смельчак Екатерина Дунцова. Почему Сергей Караганов, зазывая Россию на Запад с превентивным ядерным ударом, ничуть не беспокоится о судьбе жильцов, которые арендуют его квартиру в Венеции?