Непростой 2023

Итоги и перспективы украинского 2023-го - на что рассчитывают в Киеве в следующем году? Как влияет на ситуацию кризис с выделением западной помощи Украине? Собеседники Виталия Портникова – политолог Владимир Фесенко и военный эксперт Михаил Самусь.