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Непростой 2023

Непростой 2023
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Непростой 2023

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Итоги и перспективы украинского 2023-го - на что рассчитывают в Киеве в следующем году? Как влияет на ситуацию кризис с выделением западной помощи Украине? Собеседники Виталия Портникова – политолог Владимир Фесенко и военный эксперт Михаил Самусь.

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