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Фатальная ошибка президента РФ

Фатальная ошибка президента РФ
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Фатальная ошибка президента РФ

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Кандидатом в президенты РФ собирается стать человек, который уже второй год говорит о "спецоперации" Владимира Путина как о фатальной ошибке. Прогнозы на военные действия в 2024 году. Россияне хотят "мира". Но не хотят возвращать чужое.

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