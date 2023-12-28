Фатальная ошибка президента РФ

Кандидатом в президенты РФ собирается стать человек, который уже второй год говорит о "спецоперации" Владимира Путина как о фатальной ошибке. Прогнозы на военные действия в 2024 году. Россияне хотят "мира". Но не хотят возвращать чужое.
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