Высылать, чтоб не расстреливать

Как составляют списки врагов режима – тогда и сейчас? Почему Россия и тогда и сейчас так легко отказывается от своих лучших умов? Почему и тогда и сейчас власть разрешает несогласным уезжать, хотя спокойно могла бы расстрелять (тогда) и посадить (сейчас).
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