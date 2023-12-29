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Высылать, чтоб не расстреливать

Высылать, чтоб не расстреливать
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Высылать, чтоб не расстреливать

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Как составляют списки врагов режима – тогда и сейчас? Почему Россия и тогда и сейчас так легко отказывается от своих лучших умов? Почему и тогда и сейчас власть разрешает несогласным уезжать, хотя спокойно могла бы расстрелять (тогда) и посадить (сейчас).

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