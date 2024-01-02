Почему они возвращаются?

Их увозили "философскими пароходами" буквально "чтоб не расстреливать", а они все равно добровольно возвращались обратно. Им и сейчас объявляют, что их посадят, если они вернутся, а они все равно возвращаются. Почему эмиграция едет назад в Россию, ставшую для них чужой и опасной?