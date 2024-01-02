Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Почему они возвращаются?

Почему они возвращаются?
Embed
Почему они возвращаются?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Их увозили "философскими пароходами" буквально "чтоб не расстреливать", а они все равно добровольно возвращались обратно. Им и сейчас объявляют, что их посадят, если они вернутся, а они все равно возвращаются. Почему эмиграция едет назад в Россию, ставшую для них чужой и опасной?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG