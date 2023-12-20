Суд в Колорадо дисквалифицировал Трампа как кандидата в президенты

Верховный суд Колорадо дисквалифицировал Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты США и запретил вносить его имя в избирательные бюллетени штата. Суд мотивировал свое решение причастностью Трампа к событиям 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников ворвалась в помещение Конгресса с целью сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

Это решение вынесено в ответ на иск, поданный группой избирателей в Колорадо, утверждавших, что бывший президент Дональд Трамп, выставивший свою кандидатуру на президентских выборах будущего года, не имеет права избираться в президенты согласно 14 поправке к Конституции. В ней говорится о том, что должностное лицо, принявшее участие в мятеже против правительства, не может избираться и не может занимать государственные должности на федеральном и штатном уровне если этот человек был причастен к мятежу или восстанию против Соединенных Штатов. Суд низшей инстанции в Колорадо отказал в иске на основании того, что в Конституции четко не говорится, что запрет также касается должности президента. Верховный суд штата не согласился с такой интерпретацией Конституции. Он пришел к выводу о причастности Дональда Трампа к мятежу и о том, что конституционный запрет распространяется и на потенциальных кандидатов в президенты. "Президент Трамп подстрекал и поощрял насилие и незаконные акции, целью которых был срыв процедуры мирной передачи власти", – говорится в решении суда. Он отложил вступление в силу этого решения до 4 января с тем, чтобы дать возможность Дональду Трампу опротестовать это решение в Верховном суде страны.

Представители предвыборного штаба Дональда Трампа заявили о намерении подать апелляцию и осудили решение суда в Колорадо как попытку вмешательства либеральных судей-демократов в избирательный процесс с целью лишить избирателей штата возможности проголосовать за предпочтительного для них кандидата. Представитель истцов назвал постановление суда "не только историческим и справедливым, но и необходимым для защиты будущего демократии в нашей стране".

Решение суда было сенсационным, поскольку до сих пор попытки дисквалифицировать Дональда Трампа, предпринятые в двух штатах, были отвергнуты местными судами на процедурных основаниях. Если решение Верховного суда Колорадо не будет отменено Верховным судом страны, то у противников Трампа в других штатах появится возможность не допустить внесения его имени в избирательные бюллетени. Подобный иск к Дональду Трампу рассматривает Верховный суд Мичигана.