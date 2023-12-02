Суд не признал иммунитет Трампа к уголовному преследованию

Суд отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Капитолия на основании президентского иммунитета. С постановлением суда ознакомилось агентство Associated Press.

Ранее Верховный суд США постановил, что президенты имеют иммунитет к гражданской ответственности за действия, связанные с их служебными обязанностями. Однако вопрос об иммунитете к уголовному преследованию никогда не поднимался.

В своём постановлении судья Таня Чуткан написала, что "бывшие президенты не имеют особых условий при привлечении к федеральной уголовной ответственности" за "любые преступные действия, совершённые во время пребывания в должности".

Адвокаты пытались доказать, что обвинение нарушает право бывшего президента на свободу слова, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США. Адвокаты утверждали, что Трамп имел право оспаривать результаты выборов и утверждать, что они были сфальсифицированы. На это Чуткан отметила, что "поправка не защищает речь, которая используется в качестве орудия преступления".

"Ответчик преследуется не просто за то, что сделал ложные заявления... а скорее за то, что сознательно делал ложные заявления в поддержку преступного заговора и препятствовал избирательному процессу", – написала Чуткан.

В тот же день коллегия Апелляционного суда США постановила, что Трампа можно привлечь и к гражданской ответственности за его роль в штурме Капитолия в январе 2021 года. Такое решение коллегия вынесла в связи с исками депутатов и полицейских, которые утверждают, что Трамп "создал угрозу их жизни", "подстрекая" своих сторонников к беспорядкам.

После длительного разбирательства судьи пришли к выводу, что выступление Трампа на митинге выходило за пределы его президентских обязанностей – в том случае он действовал как кандидат, а не президент. При этом судьи оставили Трампу возможность и дальше пытаться доказать свой иммунитет. Он может обжаловать решение в Верховном суде США, например.

Против Трампа, который собирается вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году, возбуждены четыре уголовных дела. Ни по одному их них вину Трамп не признаёт.

Исходя из последних опросов американцев, Трамп – потенциальный победитель праймериз Республиканской партии. В этом случае он поборется за пост президента США с вероятным кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и несколькими самовыдвиженцами.