Стабильность без надежд?

Что ждет экономику России в 2024 году? В эфире Дмитрий Потапенко, Андрей Яковлев. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ СОКОЛОВЫМ МИХАИЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА СОКОЛОВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. 18+
Другие материалы
-
05 января 2024
Нужен ли либеральный кандидат?
-
04 января 2024
Тревоги: москвичей, россиян и лично Александра Григорьевича
-
03 января 2024
В Новый год с новыми ударами
-
02 января 2024
Почему они возвращаются?
-
29 декабря 2023
Высылать, чтоб не расстреливать
-
28 декабря 2023
Фатальная ошибка президента РФ