Вызовы для Украины и Запада

Как может развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы? Есть ли у властей Украины план в ответ на возможное сокращение США и ЕС помощи? Собеседник Виталия Портникова – Юрий Луценко, украинский политик, капитан ВСУ, в прошлом – генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины.