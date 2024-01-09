Вызовы для Украины и Запада

Как может развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы? Есть ли у властей Украины план в ответ на возможное сокращение США и ЕС помощи? Собеседник Виталия Портникова – Юрий Луценко, украинский политик, капитан ВСУ, в прошлом – генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины.
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