"Остановить Путина" — призвал президент США Джо Байден

Президент Байден выпустил специальное заявление после массированной российской атаки ракетами и дронами по всей территории Украины. Жертвами ударов стали, по меньшей мере, 30 мирных жителей и были ранены 144 человека. Нанесение воздушных ударов по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры продолжалось около 18 часов. Это стало крупнейшей воздушной атакой России на Украину с начала широкомасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года.

Президент Байден считает, что цели Путина – уничтожить Украину и поработить ее народ – не изменились после почти двух лет этой разрушительной войны. «Путина необходимо остановить», – призвал Байдена.

По мнению американского президента, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают весь союз НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

По словам Байдена, Путин угрожает и некоторым союзникам США. "Когда диктаторам и автократам позволяют бесчинствовать в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты окажутся втянутыми в этот процесс напрямую", – говорится в заявлении президента США.

Если Конгресс не примет срочных мер в новом году, США не смогут продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений, подчёркивается в заявлении Байдена. – «Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы".

Изложение заявления Джо Байдена опубликовано Русской службой "Голоса Америки".