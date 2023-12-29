Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Не менее 20 погибших

По меньшей мере 20 человек погибли и более 130 получили ранения в результате массированной ракетной атаки российской армии по территории Украины. Эти предварительные данные сообщает, в частности, МВД страны.

Ночью и утром 29 декабря российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Обстрелам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

В Киеве, по последним данным, погибли три человека. Их тела нашли под завалами разрушенного в результате ракетной атаки склада в Шевченковском районе. Поисково-спасательная операция продолжается. Около 30 человек в Киеве получили ранения, 25 из них - госпитализированы. По словам мэра Виталия Кличко, взрывом было также повреждено здание станции метро "Лукьяновская", которое работает как укрытие.

Харьков, по предварительным данным мэра города Игоря Терехова, обстреливался ракетами С-300 и Х-22. По его словам, ночью и утром в городе зафиксировали не меньше 12 попаданий. По последним данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, в результате ракетного удара в Харькове погибли три человека, еще 11 получили ранения. Ранее сообщалось об одном погибшем. В городе возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

В результате утреннего удара по городу Конотопу ранения получили три человека, сообщает Сумская областная военная администрация. Повреждены многоквартирный дом и станция технического обслуживания автомобилей, возник пожар. Власти предполагают, что удар был нанесен ракетами.

Львов атаковали более 10 беспилотниками, сообщил мэр города Андрей Садовый. По его словам, "на объекте критической инфраструктуры" возникло возгорание. Позднее глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал об одном погибшем и 15 пострадавших при ракетном ударе по жилому дому на улице Хоткевича.

В Одессе обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажное здание, начался пожар, сообщил глава областной администрации Олег Кипер. Позже он уточнил, что погибли двое жителей города, 15 были ранены – в том числе двое детей шести и восьми лет.

В Днепре загорелся торговый центр, сообщает "Суспильне". По последним данным, погибли пять человек, 15 ранены.

В Запорожье погибших шестеро, сообщил глава областной администрации Юрий Малашко. Ранее сообщалось о четырех погибших. Еще 12 человек получили ранения. Как отмечалось, взрывной волной и обломками были повреждены многоэтажки.

Украинские мониторинговые каналы сообщали о взрывах, о движении ракет на Миргород в Полтавской области, Кропивницкий, Кривой Рог и на Киевскую область.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия атаковала Украину примерно 110 ракетами. "Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города", – перечислил Зеленский пострадавшие города и объекты. По его словам, "Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале". Зеленский пообещал "обязательно ответить" на удары. "Российский террор должен проиграть – и именно так будет", – подчеркнул президент Украины.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 29 декабря российская армия выпустила 158 ракет и беспилотников по Украине, в том числе пять баллистических ракет "Кинжал".

Кроме того, российские войска атаковали территорию Украины 36 ударными беспилотниками. 87 ракет и 27 дронов были сбиты, написал Залужный.

Минобороны России в пятницу заявило, что российская армия за неделю – с 23 по 29 декабря – нанесла 50 групповых и один массированный удар по военным объектам Украины и что "цели поражены". В ведомстве отметили, что удары также наносились "по местам размещения иностранных наемников".

Также российское военное ведомство заявило, что армия РФ дежурными средствами ПВО в пятницу пресекла атаку Украины с использованием трёх противорадиолокационных ракет HARM по объектам на российской территории.

Обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине Москва не раз отрицала.