Владимир Зеленский в Давосе

На каких условиях могут состояться переговоры по украинской "формуле мира" с Россией? Почему Украина и "Группа семи" заинтересованы в привлечении к переговорам государств Глобального Юга? Гости Виталия Портникова – эксперт по вопросам внешней политики Алена Гетьманчук и востоковед Игорь Семиволос.