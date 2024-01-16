Владимир Зеленский в Давосе

На каких условиях могут состояться переговоры по украинской "формуле мира" с Россией? Почему Украина и "Группа семи" заинтересованы в привлечении к переговорам государств Глобального Юга? Гости Виталия Портникова – эксперт по вопросам внешней политики Алена Гетьманчук и востоковед Игорь Семиволос.
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