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Владимир Зеленский в Давосе

Владимир Зеленский в Давосе
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Владимир Зеленский в Давосе

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На каких условиях могут состояться переговоры по украинской "формуле мира" с Россией? Почему Украина и "Группа семи" заинтересованы в привлечении к переговорам государств Глобального Юга? Гости Виталия Портникова – эксперт по вопросам внешней политики Алена Гетьманчук и востоковед Игорь Семиволос.

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