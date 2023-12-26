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Украина, Молдова, Беларусь: год 2024-й

Украина, Молдова, Беларусь: год 2024-й
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Украина, Молдова, Беларусь: год 2024-й

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Смогут ли ВСУ кардинально изменить ситуацию на фронте? Как власти Молдовы собираются противостоять попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию? Следует ли ожидать сюрпризов в Беларуси на предстоящих парламентских выборах? Собеседники Виталия Портникова – политологи Сергей Герасимчук и Павел Усов.

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