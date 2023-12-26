Украина, Молдова, Беларусь: год 2024-й

Смогут ли ВСУ кардинально изменить ситуацию на фронте? Как власти Молдовы собираются противостоять попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию? Следует ли ожидать сюрпризов в Беларуси на предстоящих парламентских выборах? Собеседники Виталия Портникова – политологи Сергей Герасимчук и Павел Усов.