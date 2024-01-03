Разведка США: ХАМАС использовал больницу в Газе как командный пункт

Радикальные группировки ХАМАС и "Исламский джихад", признанные террористическими Европейским союзом, Соединенными Штатами и другими странами, использовали больницу "Аль-Шифа" в Газе в качестве командного пункта и склада оружия. Там также содержались несколько заложников, захваченных во время 7 октября во время нападения ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в рассекреченном докладе американской разведки, на который ссылаются американские СМИ.

По словам американского официального представителя, знакомого с содержанием документа, боевики ХАМАС и "Исламского джихада" покинули больницу и подземные бункеры под ее помещениями за несколько дней до ее перехода под контроль израильской армии, уничтожив документы и электронное оборудование. Эти выводы сделаны как на основании как американских, так и израильских разведданных.

Операция Армии обороны Израиля по очистке больницы "Аль-Шифа" от боевиков ХАМАС вызвала повышенное международное внимание и критику в адрес Израиля со стороны правозащитных организаций за неоправданное, как они считают, применение военной силы против гражданского объекта. Израиль настаивал на том, что больница и подземные структуры на ее территории используются для управления боевыми действиями боевиков ХАМАС, что превратило ее в законный объект атак. Впоследствии под медицинским комплексом были обнаружены туннели, которые, как утверждают израильские представители, использовались ХАМАС и "Исламским джихадом".

Этот заключительный отчет американской разведки, направленный членам Конгресса, подтверждает первоначальные выводы разведслужб США, на основании которых Белый дом выражал поддержку действиям Израиля во время операции на территории больницы "Аль-Шифа".