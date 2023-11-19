Израиль сообщил об укреплённом туннеле под больницей "Аль-Шифа"

Израильские власти в воскресенье, 19 ноября, опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, виден укреплённый туннель, прорытый под крупнейшей больницей Газы "Аль-Шифа".

Несколько дней назад израильские военные вошли на территорию "Аль-Шифы" в ходе боевой операции, начатой в ответ на нападение боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября, когда были убиты сотни израильтян, еще около 240 человек захвачены экстремистами в заложники. Правящая в секторе Газа группировка ХАМАС признана террористической организацией в США и странах Евросоюза.

В последней сводке о действиях на территории "Аль-Шифы" израильские военные сообщили, что их инженеры обнаружили на глубине 10 метров под больницей туннель протяженностью в 55 метров. Он подводит к массивной, защищённой от взрывов двери. "Такого типа двери используются террористической организацией ХАМАС, чтобы блокировать доступ израильских сил к командным центрам и подземным объектам ХАМАС", - говорится в сообщении военных, которое сопровождает видео.

ХАМАС, признавая, что у группировки есть сеть из сотен километров секретных подземных туннелей, бункеров и шахт в секторе Газа, отрицает, что они расположены под зданиями гражданской инфраструктуры, такими, как больницы, пишет Reuters. О том, что конкретно под "Аль-Шифой" нет никаких объектов ХАМАС, заявляют и сотрудники медицинского центра.

Израиль последовательно утверждает, что под больницей "Аль-Шифа", в частности, находится командный пункт ХАМАС, и что члены группировки используют гражданские объекты и мирное население Газы в качестве "живого щита". Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил ранее на этой неделе, что у Вашингтона есть собственные разведданные, убеждающие в том, что ХАМАС использовал "Аль-Шифу" в качестве командного узла а также в качестве склада.