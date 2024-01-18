ДЕЗАПАДНИЗАТОРЫ

Количество проклятий, которые вдова Александра Зиновьева обрушила на головы сотрудников Института Философии РАН подсчету не поддается. В чем они провинились? И что значит "дезападнизация" российской философской мысли, которую требует "философский патриотический фронт"?
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