В немецкой ночи. Артемий Троицкий исследует пост-панк 80-х

Хедлайнеры 310-го выпуска подкаста "Музыка на Свободе" — участники антологии “Ночные создания: Немецкая субкультура пост-панка 1980-1985”
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